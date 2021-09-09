Черепах из Московского зоопарка перевезли в теплые вольеры

Там они проведут зиму

В Московском зоопарке с окончанием летнего сезона началась пора переездов в теплые вольеры. В четверг первыми на зимние квартиры отправились сухопутные черепахи, сообщает "ТВ Центр".

Киперы перенесли животных сами. Тех, что потяжелее, положили на специальные носилки, аккуратно перевернув на спины. Ну а более лёгких - на руках.

Черепахам такое непривычно быстрое перемещение в пространстве явно понравилось: они с интересом наблюдали за происходящим. А потом с удовольствием лакомились фруктами - уже в тёплом вольере, где им предстоит пережить холода.

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