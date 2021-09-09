ЦИК провел открытое тестирование онлайн-голосования

Для участия в ДЭГ заявки подали уже почти четыре миллиона человек

Центризбирком в четверг провел открытое тестовое онлайн-голосование с участием экспертов, наблюдателей и журналистов. Процедура представляла собой заполнение одинакового количества бумажных бюллетеней на обычном участке и электронных анкет в интернете. В эксперименте приняли участие 35 человек. Электронное голосование пройдет в семи регионах и охватит свыше 600 избирательных кампаний разного уровня.

На развитие больших инфраструктурных проектов регионам начали выделять специальные бюджетные кредиты. Все это заложено в народную программу "Единой России". Секретарь генсовета партии Андрей Турчак обсудил сегодня с правительством ее детали. Особое внимание уделили капитальному ремонту школ по всей стране.

"Еще один из наших приоритетов - это строительство 1300 новых школ до конца 2024 года, в которых будет учиться свыше миллиона школьников. Это поручение дано президентом в ходе Послания. В рамках нашего партийного проекта "Новая школа" завершаем сбор заявок по регионам. "Единая Россия" обеспечит средства в трехлетнем бюджете для регионов на строительство и капремонт школ в полном объеме", - заявил Андрей Турчак.

Владимир Жириновский сегодня встретился с зоозащитниками. Обсуждали судьбу бездомных животных. С одной стороны, они представляют опасность, с другой - сами подвергаются насилию. Лидер ЛДПР предложил совместно работать над законопроектом, который сможет решить проблему.

"Гуманное отношение, мы это поддерживаем тоже. Совместить, чтобы было гуманное отношение к животным, и чтобы люди нигде и никак не пострадали", - отметил Жириновский.

Глава партии Коммунисты России Максим Сурайкин тоже отправился в приют для животных. "Приехали к вам в гости, чтобы подарить подарки. Корма, и вообще обращайтесь, мы собираем средства, в том числе, чтобы помогать таким людям, как вы. Вы делаете большое и благородное дело", - сказал он.

Партия "Зеленые" потребовала от коммунистов компенсировать вред, нанесенный экологии страны решениями КПСС. Один из активистов политического объединения вышел с одиночным пикетом к офису КПРФ.

Партия "Яблоко" в четверг обсуждала развитие предпринимательства. Ее лидер Николай Рыбаков требует ужесточить антимонопольное законодательство и сократить налоговую нагрузку на бизнес.

"Мы выступаем за то, чтобы для предприятий малого бизнеса отменить на 5 лет налог на добавленную стоимость, чтобы был введен мораторий на увеличение налогов на 5 лет на любое предпринимательство", - заявил он.

Председатель партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" Сергей Миронов посетил строительный рынок в Подмосковье. Подскочившие цены на дерево и металл постепенно стабилизируются, но, начиная строительные проекты, нужно предусматривать рост стоимости материалов, заявил политик.

"Если заключается контракт на строительство социальных объектов, должна быть возможность оптом закупить сразу все необходимые стройматериалы, чтобы потом не зависеть от колебания цен", - отметил он.

Рифат Шайхутдинов - лидер "Гражданской Платформы" - с рабочей поездкой в республике Башкортостан. Осмотрел передовое хозяйство, где занимаются селекцией семян и разведением племенного скота. Он отметил важность поддержки таких производителей государством. А член Партии Роста Елена Ульянова на форуме в МГИМО сегодня подняла вопрос о создании инклюзивной экономики, в которой у людей с ограниченными возможностями будут рабочие места, и они смогут обеспечивать себя и реализовываться.

Партия Пенсионеров и независимые кандидаты в депутаты - актер Дмитрий Певцов и публицист Анатолий Вассерман - договорились о сотрудничестве. В Госдуме они собираются поднимать вопросы, касающиеся здравоохранения и благосостояния граждан.

Геннадий Зюганов в четверг дал старт работе федерального центра КПРФ по контролю за выборами в Госдуму. Центральный штаб будет круглосуточно в течение трех дней голосования смотреть трансляции с избирательных участков и обрабатывать жалобы.

В Центральной избирательной комиссии в четверг тестировали систему дистанционного электронного голосования. Цифровые ключи обеспечивают безопасность данных и прозрачность их подсчетов. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что система дистанционного голосования давно окупилась. Понятна и экономия для избирателей.

"Если раньше нужно было идти за открепительным удостоверением, и этот поход или поездка всегда сопровождались затратой времени, затратой денег, если предположить, что 100 рублей человек тратит, то легко получаем сумму экономии для избирателя", - рассказал Булаев.

Для участия в электронном голосовании заявки подали уже почти четыре миллиона человек.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram