"Он бы выиграл войну в Афганистане": Трамп осудил снос памятника генералу конфедератов

Экс-президент назвал снос ошибкой

В американском Ричмонде демонтировали памятник генералу Роберту Ли. В годы гражданской войны он командовал войсками южных рабовладельческих штатов. Снимали памятник с постамента под одобрительные возгласы толпы.

В штате Вирджиния свергли статую генералу Роберту Ли, возглавлявшему армию Конфедерации во время Гражданской войны. В городе Ричмонд это был последний монумент герою рабовладельческого Юга.

Статуя Роберта Ли на исторической улице Вирджинии удалена, радостно сообщает местная пресса. Бронзовый Ли простоял сто с лишним лет на своем постаменте, напоминая о драматических страницах американской истории, которых не так уж и много, и том, как Америка рассталась с рабством. После гибели Джорджа Флойда лозунг "Я не могу дышать" разлетелся по всем штатам и на улицу высыпали толпы борцов против расовой дискриминации, в поисках правды, а также дорогих гаджетов и алкоголя, который выносили ящиками из разгромленных магазинов. За судьбу Генерала Роберта Ли шла борьба более года. Губернатор велел снести, местные были резко против. Но Верховный суд штата Вирджиния постановил памятник убрать.

Одним из первых, кто откликнулся на эту победу поборников расового равноправия, стал Дональд Трамп, с высокой колокольни плевавший на всякую политкорректность.

"Если бы нашими войсками в Афганистане командовал Роберт Ли, эта катастрофа завершилась бы полной и тотальной победой еще много лет назад", - заявил он.

В сносе памятника бывший президент США усмотрел признаки деградации американской культуры. И по эту сторону океана есть те, кто разделяет его не слишком толерантную позицию. Как вам такой заголовок: в Штатах поставили очередной памятник жертве полицейского беспредела (рецидивисту и наркоману) Джорджу Флойду".

Куда там генералу Ли. Ну да, наркоман, да рецидивист. Но ведь пробудил дремавшее самосознание в угнетаемых? Но расизм таился долгие годы даже в географических названиях. Бдительные граждане и пожаловались куда надо. В одном только штате Техас этим летом 12 географических названий, содержащих слог "негро" срочно переименовывают. Неизбежным стал этап посмертной реабилитации – губернатор той Вирджинии, где сняли генерала Ли, Ральф Нортэм посмертно помиловал семерых чернокожих мужчин, которых казнили в 1951 году за изнасилование белой женщины. Речь о судебной ошибке не идет. И факт изнасилования не опровергается. Но ведь они были черные, а, значит, угнетенные. Пораженные в правах. Кабы не дискриминация, может, ничего такого и не сделали бы.

В Европе не так расторопны, как в Штатах, там пошумели, памятники краской помазали да и затихли. А как вам такое название: Монтенегро, она же Черногория?

По-американски прямолинейно решив проблему, в штате Вирджиния вздохнули: ну все, справедливость торжествует. Пока активисты движения BLM, соскучившись по уличным бунтам, не напомнят, что в Америке в действительности все не так, как на самом деле.

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