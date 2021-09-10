В ООН предупредили об угрозе голода в Афганистане

Страна стоит на пороге экономического коллапса

Афганистану необходимо предоставить доступ к замороженным в США активам. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации. Вызывает опасения и гуманитарная ситуация. Из Панджшера приходят сообщения о преступлениях боевиков в отношении мирного населения.

Ситуация вокруг Панджшера рискует обернуться геноцидом огромного числа афганцев. Об этом заявил представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари. По его словам, боевики запрещенного в России движения "Талибан" начали повсеместные гонения на несогласных с их властью.

В Совбезе ООН состоялся брифинг, посвященный ситуации в Афганистане. Спецпредставитель генсека организации Дебора Лайонс рассказала о растущем числе инцидентов преследования и запугивания в отношении сотрудником миссии ООН. Более того, Афганистан сегодня, по ее словам, стоит на пороге гуманитарной катастрофы.

"Миллиарды долларов афганских активов были заморожены членами международного сообщества, чтобы они не достались администрации талибов. Однако неизбежным последствием станет серьезный экономический спад, который может погрузить миллионы людей в нищету и голод, вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и отбросить страну на многие поколения назад", - заявила она.

Первые признаки гуманитарного кризиса уже видны в сельских районах страны. Заработная плата не выплачивается. В связи с падением афганской валюты резко выросли цены на топливо и продукты. У частных афганских банков не осталось наличных денег и население не может получить доступ к своим счетам. Как известно, Афганистан сильно зависит от импорта и в скором времени неизбежно начнутся проблемы с поставками не только продуктов и медикаментов, но также топлива и электроэнергии. Финансовые активы Афганистана должны быть разморожены, чтобы помочь разрешению гуманитарных проблем, возникших в стране, заявил постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя

"Как показывает ситуация, несмотря на бесконечные финансовые вливания и иностранное военное присутствие в течение двадцати с лишним лет, вопросы бедности, нищеты и нехватки продовольствия в Афганистане так и не были урегулированы. Решение этих проблем в нынешних условиях осложняется в т.ч. из-за элементарного отсутствия финансовых средств. Страна фактически находится на пороге экономического коллапса. Рассчитываем, что доступ ко всем замороженным афганским активам будет открыт. Это в интересах афганского народа", - заявил он.

Сложившаяся ситуация в Афганистане лишний раз доказывает недееспособность американской модели миропорядка, подчеркнул представитель Китая в ООН.

"Недавние резкие изменения в Афганистане еще раз напоминают нам, что военное вмешательство и силовая политика не могут стать популярными, а иностранным моделям и демократическим преобразованиям трудно закрепиться. То, что соответствующие страны сделали в Афганистане за последние 20 лет, закончилось. Они должны серьезно задуматься над этим и своевременно исправлять ошибки, а не уходить от собственных проблем и оставлять их Афганистану и другим странам региона", - говорит заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан.

Впрочем, вряд ли стоит рассчитывать на то, что американцы добровольно признают собственные ошибки. Скорее, они будут стараться извлечь выгоду из афганского хаоса, как уже не раз бывало в истории.

Артем Широков, "ТВ Центр".

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