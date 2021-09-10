В Москве стартовала Менделеевская экологическая экспедиция на Байкал

Экспедиция продлится до 17 сентября
Изучить эко-систему самого глубокого озера планеты, узнать о методах научной работы и поучаствовать в практических занятиях — в Москве стартует Менделеевская экологическая экспедиция на Байкал.
В ней примут участие студенты и школьники из нескольких регионов страны. Перед отправкой в большое путешествие юные специалисты напишут Всероссийский экологический диктант, а также ознакомятся с возможностями новейшего технопарка на площадке Российского университета имени Менделеева.
Вечером участники проекта отправятся в Иркутскую область, где смогут изучить экологию Байкала. Экспедиция продлится до 17 сентября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram