В Москве стартовала Менделеевская экологическая экспедиция на Байкал

Экспедиция продлится до 17 сентября

Изучить эко-систему самого глубокого озера планеты, узнать о методах научной работы и поучаствовать в практических занятиях — в Москве стартует Менделеевская экологическая экспедиция на Байкал.

В ней примут участие студенты и школьники из нескольких регионов страны. Перед отправкой в большое путешествие юные специалисты напишут Всероссийский экологический диктант, а также ознакомятся с возможностями новейшего технопарка на площадке Российского университета имени Менделеева.

Вечером участники проекта отправятся в Иркутскую область, где смогут изучить экологию Байкала. Экспедиция продлится до 17 сентября.

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