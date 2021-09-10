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В Москве стартовала Менделеевская экологическая экспедиция на Байкал

14:54
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Экспедиция продлится до 17 сентября

Изучить эко-систему самого глубокого озера планеты, узнать о методах научной работы и поучаствовать в практических занятиях — в Москве стартует Менделеевская экологическая экспедиция на Байкал.

В ней примут участие студенты и школьники из нескольких регионов страны. Перед отправкой в большое путешествие юные специалисты напишут Всероссийский экологический диктант, а также ознакомятся с возможностями новейшего технопарка на площадке Российского университета имени Менделеева.

Вечером участники проекта отправятся в Иркутскую область, где смогут изучить экологию Байкала. Экспедиция продлится до 17 сентября.

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