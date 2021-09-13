В Калининградской области устроили танковую "карусель"

Там проходят учения

В понедельник на полигоне Мулино в Нижегородской области пройдет основной этап российско-белорусских учений "Запад-2021". Наши военные совместно с представителями вооруженных сил Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии сначала отразят нападение условного противника, а затем перейдут в атаку. Накануне были разыграны несколько эпизодов, в ходе которых участникам пришлось принимать нестандартные решения.

На полигоне в Калининградской области авиация и артиллерия контратакуют условного противника. По сценарию совместных стратегических учений "Запад 2021", неприятель вторгся на территорию Союзного государства. Но его наступление остановлено. Выход один: держать оборону. Но закрепиться не дают устроившие в перелеске засаду российские танки.

Танковая "карусель". Это такой прием, когда замаскированные вблизи позиций противника машины неожиданно срываются с места. На полном ходу буквально вылетают на передовую. Делают прицельные выстрелы. И также стремительно уходят. Главный эффект - внезапность. Противник просто не успевает понять, что происходит, где еще через минуту могут появиться танки, и откуда прогремит новый залп.

Бой наскоками. Одна машина сменяет другую. Противник не может ни развернуть противотанковые установки, ни толком прицелиться. Лишь несет потери. И в итоге отступает. Принципиально новая тактика проведения войсковых операций самой разной сложности и назначения уже прошла проверку в реальных боевых действиях.

Вот еще одна уникальная операция. Впервые в формате учений военные применили ночное десантирование. Отряд из полутора тысяч условных террористов, которые планировали захватить несколько мирных поселков под Псковом, скрытно окружили парашютисты.

Военные сначала уничтожили их головные отряды. А затем шквальным огнем накрыли всю группу. Из этого огненного мешка террористы уже не выбрались.

Ликвидация условного противника, и уж, тем более, реального, сегодня невозможна без современного вооружения. Учения - это еще и проверка на практике новейших разработок российской "оборонки". От боевых дронов- невидимок. До систем разведки, противовоздушной обороны и бронетехники.

География - от Балтийского моря до Воронежа и Минска. Маневры проходят одновременно на 14 полигонах. И в России, и в Белоруссии. В них участвуют 200 тысяч военнослужащих. Командиры подчеркивают - учения плановые, носят исключительно оборонительный характер. И никак не угрожают соседним странам. Главная цель - повышение боеготовности всех родов войск.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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