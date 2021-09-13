Тысячи люди эвакуированы на Тайване из-за тайфуна

Стихия направляется в Китай

Тайфун "Чанту" бушует на Тайване. Скорость ветра в эпицентре достигает 52-х метров в секунду. Эвакуированы более двух с половиной тысяч человек.

Стихия повредила опоры линии электропередачи. Свыше 14 тысяч домов остались без света. Транспортное движение на острове приостановлено. Отменены или задержаны сотни авиарейсов, сообщает "ТВ Центр".

В понедельник встретить "Чанту" готовится материковый Китай. Уровень опасности повышен до оранжевого - предпоследнего. По нескольким направлениям уже отменены поезда. В Шанхае закрыт международный аэропорт Пудун, не работают детские сады и школы, парки и ряд туристических объектов. Такие меры безопасности приняты и в других приморских городах.

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