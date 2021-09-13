Желание Украины отказаться от кириллицы посчитали глупостью

С идеей перейти с кириллицы на латиницу выступил глава СНБО

Следственный комитет изучает обстоятельства задержания россиянина в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной. В ведомстве заявили о недопустимости злоупотребления международным правом для преследования людей по политическим мотивам. Однако не похоже, что в Киеве захотят прислушаться.

На кадрах - тот самый Александр Франчетти, задержанный чешской полицией в Праге. Мужчина имеет российское гражданство, но с 2000 года проживал в Европе. В Крым Франчетти приехал в разгар событий, которые теперь называют "русской весной". Затем занимался отправкой гуманитарной помощи Донбассу и открыто рассказывал чешским журналистам о настоящей Украине.

"Правый сектор (организация запрещена в России) - это де-факто неофашистская организация. Они прославляют Степана Бандеру, который воевал на стороне Гитлера", - рассказывал Франчетти.

Похоже, всем этим россиянин и встал поперек горла официальному Киеву. В чешской полиции заявили, что задержание провели на основании международного ордера на арест. Сотрудники посольства России в Чехии уже отправились на помощь Франчетти. Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился изучить причины задержания.

Инцидент тревожный - Киев очевидно будет добиваться экстрадиции, называя участника "русской весны" преступником. Руководители страна на деле продолжают делать всё, чтобы как можно сильнее отдалить народы России и Украины. Глава Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о необходимости перейти с кириллического алфавита на латинский.

"Я за. Считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей - нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Я за два языка в нашей стране - вторым должен быть обязательно английский. Это язык цивилизованного общения", - уверен Данилов.

Подобных идей от секретаря Совбеза - одного из главных руководителей страны - звучало не мало. Например, он предлагал запретить использовать слово "Донбасс". О латинизации письменности ещё несколько лет назад заявлял глава МИДа Павел Климкин, призывая подискутировать над этим. Ведь есть опыт Казахстана или Узбекистана. Впрочем, в отличие от азиатских стран Украина является родиной кириллического письма. И отказ от него, по сути, является отказом от собственной истории и культуры.

"Мне кажется, они доведут до того, что русские сейчас начнут защищать украинский язык. Потому что сейчас своими глупыми предложениями, выходками, они ведут наступление и на украинский язык. А русские себя защитят. Потому что русский язык был, есть и будет", - говорит заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко.

Те, кто предлагает перевести украинский алфавит на латиницу, считают, что так их страна быстрее интегрируется в западный мир и станет частью Европейского Союза. Вот только в ЕС, уже открыто говорят, что Украине до вступления - "несколько световых лет".

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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