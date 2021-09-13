Пять миллионов москвичей получили первый компонент вакцины

Пожилым горожанам рекомендуют не затягивать с вакцинацией

Более пяти миллиона москвичей привились первым компонентом от коронавирусной инфекции. Это почти половина трудоспособного населения города, сообщает "ТВ Центр".

А вот доля пожилых горожан, которые уже прошли процедуру вакцинации, сравнительно мала - всего треть. При этом почти половина московских пенсионеров, госпитализированных с COVID, люди старшего возраста.

Три четверти смертей из-за последствий от перенесённой "короны" также приходиться именно на эту группу. Пожилым москвичам рекомендуют после окончания дачного сезона не затягивать с вакцинацией и привиться как можно скорее.

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