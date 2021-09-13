В Москве прошли масштабные учения на канатной дороге

Задействовали пожарные автолестницы и даже корабль

Кабинки канатной дороги над Москвой-рекой остановились. В них застряли пассажиры. Людей нужно эвакуировать с высоты 12-этажного дома. Такова легенда масштабных учений спасателей, которые прошли в понедельник утром на Воробьёвых горах.

Футуристические кабины, живописные планы города. Канатная дорога, которая соединяет два берега Москвы-реки, сегодня остановилась - возникли какие-то неполадки. Такова легенда учений, которые провели сегодня в "Лужниках" столичные спасатели.

Длина канатной дороги - более 700 метров. В каждой кабине - по 8 человек. Люди застряли на высоте 12-этажного дома. Спасателям сейчас предстоит всех их вызволить.

В Москве система устроена так, что столичные спасатели не ждут на стационарных пунктах, а все время находятся в патрулировании. Поэтому первые бригады должны прибывать на место ЧП в течение трех-пяти минут. Как по земле, так и по воде. Воздушные экипажи привлечь сегодня не позволила погода. Но все равно эвакуация стала масштабнейшей операцией.

В акваторию реки выходят и малые суда, и большой спасательный корабль "Полковник Чернышев". На оба берега высаживается десант пожарных. Спасатели по лестнице идут наверх, затем по тросам добираются до застывших кабинок и начинают эвакуацию людей на воду. Всего эвакуация заняла не больше получаса.

Конструкция канатной дороги в Москве имеет три степени защиты и подрядчики гарантируют, что сбои в работе исключены. Тем не менее, столичные спасатели проводят такие учения ежегодно.

При этом из года в год спасатели усложняют легенду учений. Подобные тренировки помогают им в работе на других объектах. Кроме того, Москва стремительно развивается, и в ближайшие года должны появиться еще две канатные дороги. К любой нештатной ситуации на них городские службы уже готовы.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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