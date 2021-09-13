"В добрые руки": в Москве проходит акция в поддержку животных из приютов

Где познакомиться с животными?

В Москве проходит благотворительная акция "В добрые руки". Неравнодушные горожане могут найти себе преданных друзей, а собаки и кошки - заботливых хозяев. Но сначала надо познакомиться. И лучший вариант - совместная прогулка.

На кинологической площадке, разместившейся прямо посреди Тверского бульвара, трёхлетний пёс Лукас с усердием демонстрирует прохожим, как он с ходу способен осваивать курсы дрессировки и коррекции поведения - не хуже любой домашней собаки. Самого Лукаса и его братика однажды с оживленной пригородной трассы спасли волонтеры из зоогородка под Клином.

"Они очень долго питались там очень нехорошими вещами, типа пакетов, поэтому очень долго пришлось его ещё лечить. Братик уже уехал домой, Лукас пока в поисках дома, но он уже обучен всем прелестям городской жизни. Поэтому это собака друг-компаньон, которую нужно просто забрать, целовать, любить и просто наслаждаться жизнью", - рассказала волонтер Ольга Канайкина.

А у добряка-пухляша Рекса из кожуховского приюта на спонтанном променаде по столичному центру своя тактика - обниматься с неравнодушными прохожими и всех покорять своей умильной пёсьей улыбкой.

Всего в рамках первой городской благотворительной акции "В добрые руки" москвичи смогут познакомиться с работой и подопечными более десяти столичных фондов помощи животным и проектов в сфере зоозащиты. Ежедневно с 10 утра и до семи вечера в специально обустроенном пространстве в сквере между театром Пушкина и МХАТом Горького любителей хвостатых и усатых ждёт увлекательная программа - встречи с единомышленниками, лекции от специалистов по уходу, психологии и воспитанию животных и много чего ещё.

"Здесь очень много площадок. Она начинается с фотовыставки животных, которых можно усыновить. На каждом стенде есть QR-код, который расскажет об истории этого конкретного животного, дальше идет большая кинологическая площадка, там работают профессиональные кинологи, которые подскажут, как можно натренировать собак разных пород совершенно. Дальше у нас идет такая зона груминга - это салоны всеобъемлющие для собак и кошек, где можно воспользоваться совершенно бесплатно услугами", - рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

А для тех, кто только думает завести собаку или кошку, на площадке мероприятия открыта специальная зона, где можно пообщаться с животными или даже погулять с четверолапыми подопечными приютов. Естественно, под присмотром их кураторов.

Татьяна Сидорова, Владимир Черных, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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