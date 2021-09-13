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В "Домодедово" третьи сутки ищут сбежавшую из багажа собаку

15:23
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Собака самостоятельно выбралась из клетки

В аэропорту "Домодедово" уже третьи сутки ищут собаку по кличке Ева, которая в минувшую пятницу пропала из переноски у пассажиров рейса Москва-Симферополь.

Семья после регистрации сдала питомца в багаж в специальном ящике. Однако в Крым москвичи прилетели без Евы и тут же заявили о пропаже. Пустой контейнер с оборванным защитным хомутом так и остался в столице - его обнаружили в аэропорту "Домодедово".

"По данным системы видеонаблюдения, собака сбежала до погрузки на рейс. Осмотр переноски показал, что она перегрызла защитный хомут и самостоятельно выбралась из клетки. Также осмотр показал, что механических повреждений на переноске нет", - сообщил пресс-секретарь аэропорта "Домодедово" Александр Власов.

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