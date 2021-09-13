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Путин прибыл в Нижегородскую область на учения "Запад-2021"

16:42
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Глава государства понаблюдает за основным этапом

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Нижегородскую область на полигон Мулино. Глава государства понаблюдает за основным этапом учений "Запад-2021".

Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии, передает РИА Новости.

В ходе основного этапа воинские формирования ВС РФ во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника.

Как сообщили в Минобороны, Россия впервые применила ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта" в боевых порядках общевойсковых подразделений на совместных стратегических учениях "Запад-2021".

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Владимир Путин прибыл на учения
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