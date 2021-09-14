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Стартовала лотерея среди привитых от коронавируса россиян

11:51
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Победителей определит компьютер

Во вторник стартовал розыгрыш первого тиража денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Каждый победитель получит по 100 тысяч рублей.

Программу мотивации ранее утвердило правительство. В лотерее участвуют все совершеннолетние граждане России и других государств. Главное условие - пройти полный курс иммунизации любым отечественным препаратом.

Победителей случайным образом определит компьютер по номерам сертификатов, которые есть в реестре Минздрава. За ходом розыгрыша следит тиражная комиссия, сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня проводится розыгрыш для того, чтобы выразить признательность тем гражданам, которые проявили ответственное отношение к своему здоровью, к здоровью близких, которые проявили сознательность и защитили себя и окружающих с помощью вакцинации от новой коронавирусной инфекции и тем самым сделали правильный выбор", - рассказала директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России Оксана Драпкина.

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