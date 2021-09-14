Стартовала лотерея среди привитых от коронавируса россиян

Победителей определит компьютер

Во вторник стартовал розыгрыш первого тиража денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Каждый победитель получит по 100 тысяч рублей.

Программу мотивации ранее утвердило правительство. В лотерее участвуют все совершеннолетние граждане России и других государств. Главное условие - пройти полный курс иммунизации любым отечественным препаратом.

Победителей случайным образом определит компьютер по номерам сертификатов, которые есть в реестре Минздрава. За ходом розыгрыша следит тиражная комиссия, сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня проводится розыгрыш для того, чтобы выразить признательность тем гражданам, которые проявили ответственное отношение к своему здоровью, к здоровью близких, которые проявили сознательность и защитили себя и окружающих с помощью вакцинации от новой коронавирусной инфекции и тем самым сделали правильный выбор", - рассказала директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России Оксана Драпкина.

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