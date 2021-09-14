Музыкальная школа в районе Фили-Давыдково получила новое здание

Ситуация стала меняться благодаря журналисту Евгению Попову

В столичном районе Фили-Давыдково во вторник открыли новое здание одной из старейших музыкальных школ. Теперь ученики смогут заниматься в более комфортных и просторных кабинетах.

Ранее образовательное учреждение располагалось в полуподвальном помещении, комнаты для занятий были тесными, а вместимость концертного зала составляла всего 35 человек. Ситуация стала меняться, когда местные жители обратились за помощью к журналисту Евгению Попову. После встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным было решено передать школе новое здание, сообщает "ТВ Центр".

"Музыкальная школа 96 - здесь вы будете находиться и здесь будете заниматься детьми, учить их культуре. Приучать их к самым лучшим нашим традициям, которые у нас в стране есть. И я надеюсь, что здесь вам будет комфортно и хорошо", - сказал Евгений Попов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram