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В Москве прошел фестиваль "Главное - семья"

11:58
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Событие привлекло внимание горожан

В Москве завершился фестиваль "Главное - семья". Тематические площадки были развёрнуты на востоке столицы, сообщает "ТВ Центр".

В течение нескольких дней все желающие могли посмотреть на выступления творческих коллективов, поучаствовать в мастер-классах и даже продемонстрировать свои таланты. По итогам самые активные получили награды. Мероприятие позволило объединить разные поколения и напомнило о важности семейных ценностей.

"Событие, которое привлекло внимание жителей наших районов, и они все с удовольствием и с интересом участвовали в тех мероприятиях, которые были предусмотрены. А мероприятия были самые разнообразные", - рассказала главный врач детской поликлиники №7, куратор Совета Матерей ВАО Елена Кац.

"Мне очень хочется, во-первых, чтобы этот фестиваль стал ежегодным, любимым жителями нашего района и проводился несколько раз в год, чтобы у семьи было очень много поводов лишний раз встретиться, обсудить, порадоваться, посмотреть фотографии, что-то придумать", - отметила председатель Совета Матерей Татьяна Буцкая.

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