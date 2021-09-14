В России коронавирусом заболели еще 17 837 человек за сутки

Вылечились 15 907 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 17 837 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончался за сутки 781 человек, выздоровели 15 907 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1 609. В Московской области за сутки заболели 796 человек, в Санкт-Петербурге - 839.

За весь период пандемии в стране выявлено 7 176 085 случаев инфекции. Умерли 194 249 пациентов. Выздоровели 6 418 033 человека.

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