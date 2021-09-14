В Москве обсудили борьбу с телефонными мошенниками

Ответственность за подмену телефонных номеров хотят ужесточить

Инициативы по борьбе с телефонным мошенничеством обсудили во вторник в Москве в ходе круглого стола Общероссийского народного фронта.

По данным Центрального банка, только за прошлый год с карт граждан было похищено около девяти миллиардов рублей. Активисты считают: необходимо создать единую базу с данными о мошенниках. Также сами операторы должны информировать абонентов, в особенности тех, кто не пользуется смартфонами, о подозрительной активности. Речь зашла и об ужесточении ответственности за подмену телефонных номеров, сообщает "ТВ Центр".

"К вопросу ответственности положительно отнеслись практически все, просто уголовная это или административная ответственность - здесь действительно возможны ещё обсуждения, но такая ответственность, такого рода ответственность за подмену номеров должна быть соразмерна ущербу, который сейчас наносит эта деятельность для граждан", - рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

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