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Безопасность детей в школе обсудили на круглом столе ОНФ

14:52
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Участники затронули тему буллинга

Во вторник в Москве состоялся круглый стол Общероссийского народного фронта, посвящённый вопросам безопасности детей в школе и за её пределами.

Участники встречи составили список рисков, с которыми может столкнуться ребёнок в учебном заведении. Эксперты постарались учесть все нюансы: безопасность дороги к школе, охрану здания и качество питания. Рекомендациями смогут воспользоваться учителя, родители и сами дети. Говорили также и о важности психологического здоровья и проблеме буллинга.

"То, что сейчас мы, взрослые, начинаем об этом так открыто говорить, это означает, что мы сделали уже первый шаг к тому, чтобы побороть это явление. Потому что, когда ребёнку тяжело, когда ребёнку больно, и он не понимает, что это такое, он считает, что он только вот один такой плохой, что только с ним это происходит, то мы теряем личность", - рассказала председатель Совета Матерей Татьяна Буцкая.

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