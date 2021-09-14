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В Москве избавляются от ненужных подземныз переходов

15:14
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Некоторые из них оказались бесполезны

В Москве убирают подземные переходы, в которых нет смысла. Прокладывали их через узкие участки дороги, причём, не с самым интенсивным движением. И горожанам быстрее пересечь проезжую часть по земле, чем спускаться под неё. При этом непопулярные путепроводы тоже требуют обслуживания, и весьма затратного. Что делать с таким недоразумением?

"Бесполезный" - самая распространённая характеристика подземного перехода на Малой Тульской улице – он проходит под полосой одностороннего, не самого оживлённого движения. При строительстве Третьего кольца были планы по расширению магистрали, но они так и остались планами. Местные жители предпочитают не тратить время на хождение по лестницам.

Подробнее – в репортаже Александры Паниной

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