В Новой Москве тестируют сервис "По пути"

Необходимо скачать приложение "Московский транспорт"

В Новой Москве начали тестировать первый в России сервис перевозок по требованию "По пути". Жёлтые маршрутки связывают пока четыре поселения ТиНАО. Обычные автобусы там ходят сравнительно редко, и удобный транспорт жители ждали давно.

Заказать индивидуальный микроавтобус можно через приложение "Московский транспорт", указав время и маршрут. Комфортабельный минивэн заберет пассажиров недалеко от дома. На входе нужно отсканировать QR-код, полученный при регистрации заказа. Сейчас поездка стоит один рубль, но после тестирования тарифы, естественно, изменятся.

"При заказе с мобильного приложения пассажир может в течение 90 секунд отменить заказ, в противном случае с него будет списываться стоимость поездки. Стоимость поездки уточняется, она будет гораздо ниже, чем стоимость такси, по сути дела, будет предоставляться новый комфортабельный класс микроавтобуса", - рассказал заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов.

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