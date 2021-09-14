В Музее русского импрессионизма покажут "Другие берега"

Так называется выставка-исследование

В Музее русского импрессионизма готовится к открытию выставка-исследование "Другие берега". Она посвящена малоизвестной, но очень важной странице в истории отечественного авангарда - показу русского искусства в Нью-Йорке в 1924 году. Спустя столетие часть картин вернулась на родину. Каждая со своей, практически детективной, историей.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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