В Музее русского импрессионизма покажут "Другие берега"

Так называется выставка-исследование
В Музее русского импрессионизма готовится к открытию выставка-исследование "Другие берега". Она посвящена малоизвестной, но очень важной странице в истории отечественного авангарда - показу русского искусства в Нью-Йорке в 1924 году. Спустя столетие часть картин вернулась на родину. Каждая со своей, практически детективной, историей.
Подробнее – в репортаже Юлии БогоманшинойВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram