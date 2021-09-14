Путин и Лукашенко обсудили обстановку в Афганистане

Телефонный разговор стал продолжением московских переговоров
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Главы России и Белоруссии в продолжение состоявшихся 9 сентября в Москве российско-белорусских переговоров обсудили итоги совместных стратегических учений вооруженных сил "Запад-2021", сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, Путин и Лукашенко в своем разговоре затронули ситуацию в Афганистане. Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram