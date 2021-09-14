Путин и Лукашенко обсудили обстановку в Афганистане

Телефонный разговор стал продолжением московских переговоров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Главы России и Белоруссии в продолжение состоявшихся 9 сентября в Москве российско-белорусских переговоров обсудили итоги совместных стратегических учений вооруженных сил "Запад-2021", сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Лукашенко в своем разговоре затронули ситуацию в Афганистане. Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты.

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