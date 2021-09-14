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При сходе ледника в Карачаево-Черкесии погибли два человека

19:16
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Еще одну пострадавшую эвакуируют

Заместитель начальника управления Карачаево-Черкесии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Федор Хмыров сообщил о еще одной погибшей после схода ледника в КЧР.
Сель сошел в дагестанском селе (видео)

Ранее поступала информация о том, что погиб один человек.

"Была одна погибшая. Когда спасатели подошли оказывать первую помощь, умерла вторая. А третью эвакуируют", - уточнил Хмыров (цитата по ТАСС).

Он добавил, что вероятной причиной смерти второго человека стало внутреннее кровотечение.

Ледник на Домбае сошел во вторник. Это произошло на горном хребте на высоте 2200 метров. Под сход попали шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Организована доследственная проверки.

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