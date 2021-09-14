Самоизоляция работе не помеха: что Путин обсудил с кабмином и руководством ЕР

Президент объяснил, почему в ближайшее время будет придерживаться онлайн-формата

Президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию. Очных мероприятий в течение определённого периода у президента не будет. Однако рабочий график главы государства по-прежнему весьма насыщенный. Сегодня Владимир Путин обсудил с правительством и руководством "Единой России" меры по развитию экономики, социальной сферы и повышению благосостояния граждан.

Совещание с кабинетом министров и представителями "Единой России" проходит, как и было запланировано, в режиме видеоконференции. Так что вынужденная самоизоляция президента такой работе - не помеха. А вот формат участия Владимира Путина в саммитах ОДКБ и ШОС все-таки придется скорректировать.

"Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели, один из этих сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости, он был вакцинирован, у него титры упали, но он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, через, по-моему, три дня после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня. Вот к чему это говорю, это естественный эксперимент, посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V", - сказал Путин.

Президент предлагает поговорить об инициативах, озвученных и во время послания Федеральному собранию, и в ходе съезда "Единой России". Среди прочего - это и материальная поддержка граждан, и программа по ремонту школ, и развитие здравоохранения.

"Многие из этих решений были инициированы партией "Единая Россия" по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в по сути народную программу партии. Знаю, что "Единая Россия", её действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению. Именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат", - отметил глава государства.

Результаты более чем очевидны. Например, по предложению "Единой России" уже с 1 января значительно упростится механизм назначения пенсии.

"Если гражданину установлена инвалидность, пенсия по инвалидности ему будет назначена автоматически, без заявлений. Так же автоматически будет назначаться социальная доплата к пенсии, если пенсия ниже прожиточного минимума. Следующая новелла: если у гражданина наступил возраст назначения пенсии по старости, ему достаточно будет на портале "Госуслуг" сделать отметку о корректности учетных сведений о трудовой деятельности и о согласии с назначением пенсии", - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Большое внимание - семьям с детьми. Предусмотрены масштабные меры поддержки - пособия и выплаты беременным женщинам, нуждающимся и одиноким родителям, материальная помощь в подготовке к школе.

"Сегодня государство берет на себя постоянные обязательства, это не трехлетний бюджетный период, это даже не пять лет. То есть теперь те меры поддержки, которые озвучены здесь и сегодня, они будут реализованы всегда. Конечно, хочется, чтобы этих форматов и форм поддержки было, безусловно, как можно больше. Сейчас есть пособия на детей от 3 до 7, но, конечно важно идти дальше и расширять эту возрастную рамку, продолжая, пролонгируя поддержку семей с детьми", - заявила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.

"Мы должны будем выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от рождения и теми, которые школу заканчивают. В том числе это надо будет согласовать с будущим составом парламента. Но мы должны вот это ядро сохранить, на которое мы могли бы опираться, решая вопросы подобного рода", - обратил внимание президент.

О единовременных выплатах военнослужащим президенту докладывает министр обороны Сергей Шойгу.

"В соответствии с вашим указом от 30 августа 2021 года под номером 502 "О единовременной выплате всем военнослужащим" произведена единовременная денежная выплата 15 тысяч рублей всем военнослужащим Вооруженных сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года", - сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а, наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией", - сказал Путин.

Один из лидеров партийного списка "Единой России", руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева озвучивает планы по программе капитального ремонта школ. По ее словам, список объектов - и без того внушительный - в итоге дополнили, внимательно выслушав мнение людей - педагогов, родителей и учеников.

"По факту оказалось, что школ, нуждающихся в модернизации, больше, чем закладывалось в первый перечень программы капитального ремонта. Поэтому при вашей поддержке увеличилось количество школ до 7300, рассчитываю, что работы в первых полутора тысяч будут закончены уже в следующем году", - заявила Шмелева.

В сфере модернизации и строительства транспортной инфраструктуры тоже много достижений.

"Приняли решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде. Была хорошая комплексная программа подготовлена. По решению метро в Челябинске принято решение. Дорабатываем вопрос по Красноярску", – сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

О положении дел в отечественной медицине, и, в частности, о системе постковидной реабилитации пациентов, Владимир Путин разговаривает с главным врачом Коммунарки Денисом Проценко. Он тоже находится в пятерке лидеров списка "Единой России".

"Исходя из контактов, конкретных, практических рабочих контактов с коллегами, чтобы вы выделили в качестве главного, что нужно сделать в регионах сейчас в целом?" - поинтересовался Путин.

"В регионах можно усилить первый этап реабилитации, который начинается уже в стенах отделений реанимации интенсивной терапии", - ответил Проценко.

Важно, что все эти инициативы рождаются не в партийных кабинетах, а на местах, в разговорах с экспертным сообществом и обычными россиянами, подчеркивает секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Так, собственно, и была сформирована народная программа, с которой партия идет на выборы.

"Многое предстоит сделать Государственной думе следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом, чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у фракции "Единая Россия" особая роль и особая ответственность. Работа над программой не прекратится после выборов. Мы будем дополнять ее новыми идеями и ежегодно отчитываться перед людьми о ее выполнении", - пообещал Турчак.

"Мы также будем и дальше уделять внимание модернизации общественного транспорта, поддержке предпринимательства и многим другим инициативам. Такое взаимодействие позволяет лучше понимать потребности регионов, запросы людей. Оценивать ситуацию на местах. Ну, вот это и есть тот самый пример той самой обратной связи с гражданами, о важности которой вы говорите", - отметил премьер Михаил Мишустин.

Владимир Путин в конце встречи подчеркивает: предложения, о которых сегодня говорили в ходе совещания, имеют долгосрочный характер. Это по сути национальные цели, достичь которых нужно обязательно ради благополучия каждого жителя страны.

Ольга Оксенич, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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