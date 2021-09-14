Путин назвал аварийное жилье главной проблемой Центральной России

Решать вопрос нужно системно, уверен президент

В необычном формате прошла сегодня онлайн-встреча Владимира Путина с главой Тульской области Алексеем Дюминым. Вместе с губернатором на связь с президентом вышли жители региона - люди разных профессий. Говорили о развитии здравоохранения, образования, создании новых производств. Главной проблемой центральных регионов России Владимир Путин назвал ситуацию с аварийным жильем и заверил, что государство будет системно ее решать.

Необычный формат. Разговор не только с главой региона, но и с жителями.

"Это очень, мне кажется, своевременно и правильно, и интересно, надеюсь, будет послушать не только главу Тульской области, но и тех людей, которые работают в жизненно важных сферах деятельности и напрямую контактируют с людьми, имеют напрямую обратную связь с гражданами", - сказал Путин.

На видеосвязь с президентом губернатор Тульской области выходит с территории нового перинатального центра. За поддержкой этого проекта Алексей Дюмин обращался к главе государства. Уже в январе современное медучреждение сможет принимать рожениц. Коечной фонд позволит принимать женщин и из соседних регионов.

"Хочется вам сказать слова благодарности за этот новый перинатальный центр. Я сорок лет работаю в своем родильном доме, мне есть, с чем сравнить", - сказала Елена Макарова, временно исполняющая обязанности главного врача ГУЗ "Родильный дом № 1 г.Тулы им. В. С. Гумилевской".

"Средний уровень заработной платы какой у специалистов, у среднего медперсонала и у младшего?" - спросил президент.

"У врачей средний уровень зарплаты - 70 тысяч рублей, у среднего медперсонала – 36 тысяч рублей, у младшего – 33", - сообщила главврач.

Это выше, чем средняя зарплата по региону, которая не дотягивает до 35 тысяч рублей. Так что, есть к чему стремиться, сказал президент и предложил губернатору подумать над созданием высокотехнологичных производств с хорошо оплачиваемыми рабочими местами. Сейчас в регионе реализуются около 60 крупных инвестиционных проектов. Это дополнительные вакансии и поступления в бюджеты всех уровней, что позволяет областным властям воплощать в жизнь собственные меры поддержки населения. Например, в дополнение к федеральным региональные выплаты врачам востребованных специальностей. Или предоставление служебного жилья медработникам. В прошлом году им выделили 125 квартир, в этом - еще 25. С опережением графика на 2 года идет и программа расселения ветхого и аварийного фонда. Но без помощи федерального центра здесь никак не обойтись.

"Для решения проблемы необходимо расселить еще 250 тысяч квадратных метров аварийного жилья. И Ваше своевременное решение о выделении регионам 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья будет способствовать ликвидации аварийного жилищного фонда", - заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Действительно, одна из тем, которые Вы сейчас затронули, является традиционно острой. К сожалению, традиционно. Это десятилетиями складывалась ситуация. По аварийному жилью имею в виду. В центральных регионах страны это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно. Поэтому будем работать по этому направлению вместе", - сказал президент России.

Губернатор Тульской области обозначил еще ряд сфер, где региону необходима помощь федерального центра: строительство очистных сооружений, дорожной инфраструктуры, укрепление системы здравоохранения, дальнейшее развитие особой экономической зоны. Владимир Путин пообещал направить все предложения в правительство с соответствующими резолюциями.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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