Китайскому послу запретили посещение парламента Британии

Чем вызвано это решение?

Новый международный скандал разгорается в отношениях Лондона и Пекина. Китайскому послу запретили посещение британского парламента. Об этом сообщил председатель Палаты общин сэр Линдси Хойл, передает "ТВ Центр".

Причиной такого решения он назвал санкции, введённые Китаем в отношении ряда депутатов и пэров Соединённого Королевства. Они вступили в действие ещё в марте, после того как Лондон подверг резкой критике ситуацию с правами нацменьшинств в Китае.

В Пекине запрет на посещение парламента послом назвали "вызывающим презрение, подлым шагом, который воспрепятствует сотрудничеству между Китаем и Соединенным Королевством".

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