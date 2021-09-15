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Китайскому послу запретили посещение парламента Британии

11:50
  • среда
  • 15 сентября 2021

Чем вызвано это решение?

Новый международный скандал разгорается в отношениях Лондона и Пекина. Китайскому послу запретили посещение британского парламента. Об этом сообщил председатель Палаты общин сэр Линдси Хойл, передает "ТВ Центр".

Причиной такого решения он назвал санкции, введённые Китаем в отношении ряда депутатов и пэров Соединённого Королевства. Они вступили в действие ещё в марте, после того как Лондон подверг резкой критике ситуацию с правами нацменьшинств в Китае.

В Пекине запрет на посещение парламента послом назвали "вызывающим презрение, подлым шагом, который воспрепятствует сотрудничеству между Китаем и Соединенным Королевством".

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