"Анти-Трамп": рейтинг Байдена стремительно падает

Тема охлаждения отношений с Китаем остаётся крайне болезненной для Джо Байдена

Новости с упоминанием Китая в среду в центре внимания в США. В печати появились утверждения о том, что Дональд Трамп мог планировать военную агрессию против Пекина. Авторы ссылаются на слова главного военного советника президента. Сам Трамп подобные обвинения отрицает.

В последние месяцы на посту президента США Дональд Трамп задумывался о том, чтобы развязать войну с Китаем - такая информация появилась в газете Washington Post, опубликовавшей отрывок из книги журналиста Боба Вудворта. Автор утверждает, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли опасался такого сценария и поэтому дважды звонил китайскому коллеге, чтобы успокоить его и убедить в том, что нанесение удара не планируется.

Согласно разведданным, Пекин полагал, что Вашингтон готовятся к атаке из-за учений в Южно-Китайском море. Марк Милли приказал подчиненным все решения президента согласовывать лично с ним. Кроме того, по словам генерала, через два дня после бунта в Капитолии он предпринял секретные действия, чтобы ограничить способность Трампа отдать приказ о нанесении ядерного удара, так как появились сомнения в его психическом здоровье. Бывший президент накануне жёстко ответил на такие обвинения в эфире одного из телеканалов:

"Собирается атаковать Китай, - самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал, и все это знают. Если данные о том, что он связывался с Китаем и выражал готовность предупредить их об атаке или о готовящейся атаке, окажутся правдой, то это государственная измена".

Трамп предположил, что новый скандал был затеян, чтобы отвлечь внимание от провала Байдена в Афганистане. Нынешнему главе Белого дома сейчас приходится нелегко. Рейтинг падает. Его образ "анти-Трампа" уже не работает на избирателя. Вот и попытка наладить отношения с Китаем не увенчалась успехом. Журналисты сообщили, что президент США по телефону предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, однако тот ответил отказом.

Джо Байден на пресс-конференции поспешно опроверг эту информацию. Но детали телефонного разговора раскрывать не стал. После острого вопроса президент быстро сменил тему.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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