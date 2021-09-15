В Подмосковье стартовал полуфинал конкурса "Большая перемена"

Финал пройдет в ноябре

В Московской области стартовал полуфинал Всероссийского конкурса "Большая перемена". В парке "Патриот" собрались школьники из Центрального федерального округа.

Для них подготовили обширную образовательную программу. Участники смогут встретиться с экспертами в сфере науки, технологий, искусства и медиа. И поделиться своими идеями по развитию региона.

Всего в полуфиналы вышли шесть тысяч старшеклассников из разных уголков страны. Финал состоится в ноябре в центре "Артек", сообщает "ТВ Центр". Конкурс организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".

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