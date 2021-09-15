В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи

Роды прошли успешно и без помощи людей

Первая и единственная. В дельфинарии Приморского океанариума на свет появился детёныш белого кита. Это уникальный случай не только для края, но и для всей России.

Мама ни на минуту не отплывает от своего первенца. Специалисты уже установили: у 14-летней белухи Джессики на свет появилась дочка. Малышка стала первым белым китом в России, которая родилась в дельфинарии.

Родители - белухи Джессика и Нил - долго присматривались друг к другу. Она самая юная обитательница дельфинария. Он самый взрослый среди самцов. Нил - опытный артист, всегда получает главные роли и без него не проходит ни одно выступление.

Джессика всеми силами пыталась дать понять сотрудникам, что скоро в дельфинарии будет пополнение. Ленилась, вредничала, не хотела выступать, а только играть. Но тренеры даже и не думали, что самка носит потомство. Ведь девушка сама по себе упитанная. Но всё-таки сделали анализы, и стало понятно, почему такое поведение.

Беременной Джессике сразу изменили рацион, добавили как можно больше жирной рыбы. Стали ещё тщательней следить за ее здоровьем. 12 месяцев беременности прошли успешно. В ночь на 1 августа самка родила, и даже не потребовалась помощь ветеринаров.

Новорожденную белуху назвали Калина. В честь специалиста, который дежурил в ту ночь и заметил, что животных в бассейне неожиданно стало на одного больше. В течение пяти минут на место прибыла бригада ветеринаров и тренеров.

"Самое важное было, чтобы она сама начала плавать. И это получилось. В первое время мама и папа подталкивали ее", - рассказал руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев.

Двухмесячная Калина пока совсем не похожа на белого кита. Эти животные рождаются сине-коричневыми, из-за чего их даже называют баклажанами. Но в скором времени начнется линька, и детеныш будет постепенно становиться белее. Питается новорожденная исключительно молоком матери. И это будет ее основным рационом еще больше года.

Сейчас мама не выступает, а только следит за ребенком, зато папа продолжает регулярно уплывать на работу. Как только Калина подрастет, она продолжит традицию семьи и тоже будет выступать в театре Приморского океанариума. Тут очень надеются, что малышка унаследует таланты своих родителей.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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