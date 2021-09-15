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В Москве стартовал бильярдный турнир

15:02
  • среда
  • 15 сентября 2021

Он продлится до 18 сентября

Борьба за "Кубок Кремля" началась. В Москве в среду прошла торжественная церемония открытия 15-го бильярдного турнира, сообщает "ТВ Центр".

Лучшие спортсмены, чемпионы Европы и мира вплоть до 18 сентября будут соревноваться в мастерстве. Им предстоит выступить в нескольких категориях.

Первенство является одним из самых престижных в Европе, за всю историю в нем приняли участие более четырех тысяч спортсменов из разных стран. Призовой фонд в этом году составит 5 миллионов рублей.

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