В Москве стартовал бильярдный турнир

Он продлится до 18 сентября
Борьба за "Кубок Кремля" началась. В Москве в среду прошла торжественная церемония открытия 15-го бильярдного турнира, сообщает "ТВ Центр".
Лучшие спортсмены, чемпионы Европы и мира вплоть до 18 сентября будут соревноваться в мастерстве. Им предстоит выступить в нескольких категориях.
Первенство является одним из самых престижных в Европе, за всю историю в нем приняли участие более четырех тысяч спортсменов из разных стран. Призовой фонд в этом году составит 5 миллионов рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram