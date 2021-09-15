Синоптики рассказали, когда ждать наступления бабьего лета в Москве

Пока погода не радует горожан

Холод, дождь и сильный ветер - из-за непогоды в столичном регионе объявлен "жёлтый" уровень опасности. Первая половина сентября в городе выдалась самой холодной с начала века, сообщает "ТВ Центр".

Из-за атлантического циклона, который пришёл в столицу на этой неделе, столбики термометров резко опустились до плюс 10. И хотя сегодня из-за туч временами выглядывает солнце, оно уже не греет. К тому же, ветер - с порывами до 17 метров в секунду.

В четверг в Подмосковье и вовсе обещают заморозки - местами до минус 4. Такая обстановка в центральном регионе сохранится и на следующей неделе, а новый южный циклон принесёт дожди. Да и насчёт бабьего лета синоптики очень сомневаются.

"Пока во второй десятидневке сентября мы не ждем так называемого бабьего лета, периода сухой и теплой погоды. Но все возможно, и к концу сентября, может, и придет к нам этот период тепла и солнечной погоды", - сообщила Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.

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