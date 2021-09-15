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ФСБ установила связь "Меджлиса" с украинскими спецслужбами

13:45
  • среда
  • 15 сентября 2021

Они готовили диверсию на газопроводе и протестные акции

Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила данные о связи "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в России- прим. ред.) со спецслужбами Украины.

Как удалось выяснить российским спецслужбам, трое наших граждан оказались причастны к диверсии на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное в Крыму. Речь идет о посреднике – заместителе председателя "Меджлиса" Наримане Джелялове и непосредственных исполнителях диверсии Асане и Азизе Ахтемовых.

Организаторами диверсии назвали агента Главного управления разведки (ГУР) Украины Ризу Ягьяев-Велиулаева, сотрудника военной разведки Украины Максима Мартынюка и руководителя оперативной службы "Таврия" Виктора Зелинского.

Кроме того, военная разведка через "Меджлис" готовила в Крыму протестные акции крымских татар против действий властей и правоохранителей полуострова, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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