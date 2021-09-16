Из крови, пота и слез: ученые придумали, как строить дома на Марсе

Строительство колонии может быть долгим и затратным мероприятием

Марс просит нашей крови, а также пота и слез. Человек еще не долетел до Красной планеты, а некоторые ушлые земляне уже готовы зарабатывать на строительстве кварталов стабильного будущего на далекой планете.

Илон Маск, известный своими залихватскими идеями, предупредил не так давно желающих рвануть на Марс: "Великолепное приключение, и это будет потрясающий опыт. Вы можете умереть, вам будет неудобно и, вероятно, там не будет хорошей еды".

Маск планирует отправить добровольцев на Красную планету в 2026-м и честно предупреждает, что это может быть билет в один конец – путешествие будет трудным, опасным и вы, возможно, не вернетесь живым. Перспектива заманчивая.

Мечты мечтами, но практическая жилка уже заставляет некоторых землян искать на Марсе источники заработка. Британские исследователи – а кто еще - уже решили, из чего будут строить на Марсе жилые кварталы. Конечно, миксеры с бетоном и металлическую арматуру перебрасывать на эту стройплощадку ни один бюджет не потянет. Подсчитали даже – доставка одного кирпича на Марс обойдется примерно в два миллиона долларов. Рентабельное решение было найдено, почему сами астронавты не могут служить строительным материалом?

Заглядываем в опубликованное исследование под заголовком "Кровь, пот и слезы – биокомпозит внеземного происхождения со связующими веществами происхождения живого".

Вот и схема для застройщика – берем марсианскую пыль, а ее там до горизонта, от прибывших астронавтов требуется кровь, пот и слезы. И что там еще они способны выделить для нужд строительства. Из всего этого делается крутой замес – и готовы кирпичи. Манчестерский университет произвел подсчет – для производства 500 килограммов композитного материала потребуется шесть дольщиков из которых два года придется вжимать связующее вещество. Но ради марсианской прописки можно и потерпеть.

Не спешите покупать квартиру в марсианском в квартале на стадии котлована. Неизвестно пока, какие районы будут престижными, будет ли льготная ипотека. И что там со вторичным рынком.

И сколько дольщиков-землян нужно доставить на объект, чтобы выжимать из них компоненты для уникальных стройматериалов. Пока все в действительности не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram