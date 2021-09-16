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Великобритания, США и Австралия создадут новый военный альянс

08:23
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Новое объединение создано против "быстро развивающихся угроз"

США, Британия и Австралия договорились о партнерстве в области обороны и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Чтобы показать общность интересов, новый альянс получил имя по первым буквам от названия входящих в него государств - AUKUS.

Американский лидер, а также премьер-министры Австралии и Великобритании договаривались в режиме онлайн. Джо Байден отметил, что новое объединение создано для маневрирования и защиты от быстро развивающихся угроз. Борис Джонсон пообещал новые рабочие  места и процветание. А Скот Моррисон в ближайшие полтора года получит американские технологии на создание атомных подлодок и будет их строить у себя в стране. Вот такой первый шаг нового альянса, который, в конечном итоге, направлен на сдерживание Китая.

В проигрыше неожиданно оказалась Франция. Заключенный ранее контракт на строительство субмарин с австралийскими ВМС, кстати, самый дорогой в истории флота этой страны, теперь расторгнут. В свою очередь, Пекин уже призвал Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительных блоков, наносящих ущерб интересам третьих государств.
 

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