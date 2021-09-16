Эра космического туризма: что ждут от "рейса" Crew Dragon в космос его участники

В чём отличие американской миссии от той, что готовят сейчас в России?

Новая страница в истории освоения космоса. Корабль с первым непрофессиональным экипажем на борту стартовал с космодрома на мысе Канаверал. Полёт полностью управляется с Земли, но сам факт подобного запуска эксперты называют эпохальным. Чего ждут от проекта его участники?

Эру космического туризма можно считать открытой. Ракета-носитель Falcon 9 выводит в околоземное пространство корабль Crew Dragon с первым в истории полностью непрофессиональным экипажем на борту. Позади – всего полгода обучения и тренировок. И вот четвёрка смельчаков надевает скафандры и садится в беспилотные автомобили, которые доставляют экипаж к месту старта. Прощальный взгляд на землю, автографы на память. Кресло командира занимает Джаред Айзекман – предприниматель и друг основателя компании SpaceX Илона Маска. Именно он оплатил участие в полёте остальных членов экипажа. Это девушка, победившая рак, сотрудница детской больницы. А также 51-летняя профессор геофизики и инженер-меценат. Цель одна, но мечта у каждого своя.

За историческим пуском миллионы зрителей наблюдают в прямом эфире, а редкие счастливчики и вживую – заблаговременно заняв места у космодрома. Впереди – 45 витков вокруг нашей планеты по самой высокой из возможных орбит – корабль уже поднялся выше МКС и телескопа "Хаббл". Трое суток полёта – и Crew Dragon приводнится в Атлантике. Но на самом деле все астронавты лишь пассажиры. Корабль полностью управляется с Земли.

И в этом одно из принципиальных отличий американской программы полёта от той, что готовят сейчас в России. Совсем скоро с "Байконура" стартует корабль "Союз". Основная миссия экипажа – съёмки первого в истории художественного фильма с профессиональными актёрами. Которые наравне с космонавтами смогут управлять всеми необходимыми техническими процессами. Высочайший уровень подготовки и 12 суток на борту станции. Таких амбициозных задач не ставил и не выполнял ещё никто.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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