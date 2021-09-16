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Эра космического туризма: что ждут от "рейса" Crew Dragon в космос его участники

11:51
  • четверг
  • 16 сентября 2021

В чём отличие американской миссии от той, что готовят сейчас в России?

Новая страница в истории освоения космоса. Корабль с первым непрофессиональным экипажем на борту стартовал с космодрома на мысе Канаверал. Полёт полностью управляется с Земли, но сам факт подобного запуска эксперты называют эпохальным. Чего ждут от проекта его участники?

Эру космического туризма можно считать открытой. Ракета-носитель Falcon 9 выводит в околоземное пространство корабль Crew Dragon с первым в истории полностью непрофессиональным экипажем на борту. Позади – всего полгода обучения и тренировок. И вот четвёрка смельчаков надевает скафандры и садится в беспилотные автомобили, которые доставляют экипаж к месту старта. Прощальный взгляд на землю, автографы на память. Кресло командира занимает Джаред Айзекман – предприниматель и друг основателя компании SpaceX Илона Маска. Именно он оплатил участие в полёте остальных членов экипажа. Это девушка, победившая рак, сотрудница детской больницы. А также 51-летняя профессор геофизики и инженер-меценат. Цель одна, но мечта у каждого своя.

За историческим пуском миллионы зрителей наблюдают в прямом эфире, а редкие счастливчики и вживую – заблаговременно заняв места у космодрома. Впереди – 45 витков вокруг нашей планеты по самой высокой из возможных орбит – корабль уже поднялся выше МКС и телескопа "Хаббл". Трое суток полёта – и Crew Dragon приводнится в Атлантике. Но на самом деле все астронавты лишь пассажиры. Корабль полностью управляется с Земли.

И в этом одно из принципиальных отличий американской программы полёта от той, что готовят сейчас в России. Совсем скоро с "Байконура" стартует корабль "Союз". Основная миссия экипажа – съёмки первого в истории художественного фильма с профессиональными актёрами. Которые наравне с космонавтами смогут управлять всеми необходимыми техническими процессами. Высочайший уровень подготовки и 12 суток на борту станции. Таких амбициозных задач не ставил и не выполнял ещё никто.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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Члены гражданского экипажа SpaceX
Члены гражданского экипажа SpaceX
Члены гражданского экипажа SpaceX
Члены гражданского экипажа SpaceX
Члены гражданского экипажа SpaceX
Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon
Члены гражданского экипажа SpaceX
Члены гражданского экипажа SpaceX
Члены гражданского экипажа SpaceX
Члены гражданского экипажа SpaceX
Члены гражданского экипажа SpaceX
Члены гражданского экипажа SpaceX
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