В Бирюлёво-Западном появилась новая площадка для экстремальных видов спорта

Раньше молодежь была вынуждена ездить в Бирюлёво-Восточное

В столичном районе Бирюлёво-Западное открылась новая площадка для занятий экстремальными видами спорта. Там установили всё необходимое оборудование.

Ранее на этом месте уже находился скейт-парк, стояли трамплины, но со временем они пришли в негодность и их демонтировали. Долгое время пространство пустовало. Тогда жители выступили с просьбой о строительстве нового парка. Теперь любители острых ощущений вновь могут заниматься и совершенствовать мастерство.

"Несколько лет ребята были без площадки и были вынуждены ездить в Бирюлёво-Восточное, что очень неудобно. И, плюс, ребята из двух районов - очень тесно. И вот наконец-то благодаря активности жителей - мы видим, насколько счастливо ребята гоняют, занимаются спортом, это просто отлично", - заявил Евгений Нифантьев.

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