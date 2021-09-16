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В Воронежской области ищут напавшего на отдел полиции

14:54
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Заведено уголовное дело

В Воронежской области разыскивают особо опасного преступника. Задействованы все силы правоохранителей - в том числе и в соседних регионах. Сегодня утром вооруженный мужчина напал на полицейский участок и привел в действие взрывное устройство. Один сотрудник пострадал.

Кадры с камер наружного наблюдения теперь улики. Неизвестный мужчина подъезжает к отделу полиции в городе Лиски. Что-то прикрепляет к двери. Предположительно, ручную гранату. Через несколько секунд - взрыв.

Сейчас это видео внимательно изучают следователи. Первое, что невольно бросается в глаза: неизвестный экипирован как боец силового спецподразделения. Разгрузочный жилет с обвесами. Наколенники. И даже защитный шлем - сфера с прозрачным забралом. Соцсети сообщают, что помимо тактического снаряжения, у мужчины был с собой автомат.

После подрыва подозреваемый скрылся на внедорожнике. Скорее всего, машина принадлежала какому-то предприятию. По крайней мере, на бортах имеются два логотипа. Сейчас эта информация разослана всем полицейским патрулям Воронежской области. Поиски идут и в соседних регионах. Сотрудник МВД, который в момент нападения находился внутри здания и получил осколочное ранение голени, доставлен в больницу. Его жизнь вне опасности. Практически сразу поступает сообщение о ещё одном тяжком преступлении:

"По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. Затем он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции".

Убийство было совершено в посёлке в 30 километрах от города Лиски. В своем доме найдена пожилая женщина, её ребёнок и внук. Следственный комитет не исключает, что оба криминальных эпизода взаимосвязаны. Возможно, говорят криминалисты, убийству предшествовал бытовой конфликт.

Уголовные дела заведены по трем статьям: покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов, убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Основные поисковые мероприятия сейчас сосредоточены в районе города Острогожск Воронежской области. Именно в этом направлении уехал нападавший.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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Сотрудники следственного комитета
Нападение на ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области
Нападение на ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области
Нападение на ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области
Нападение на ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области
Здание ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области
Здание ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области
Нападение на ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области
Нападение на ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области
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