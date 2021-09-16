В Воронежской области ищут напавшего на отдел полиции

Заведено уголовное дело

В Воронежской области разыскивают особо опасного преступника. Задействованы все силы правоохранителей - в том числе и в соседних регионах. Сегодня утром вооруженный мужчина напал на полицейский участок и привел в действие взрывное устройство. Один сотрудник пострадал.

Кадры с камер наружного наблюдения теперь улики. Неизвестный мужчина подъезжает к отделу полиции в городе Лиски. Что-то прикрепляет к двери. Предположительно, ручную гранату. Через несколько секунд - взрыв.

Сейчас это видео внимательно изучают следователи. Первое, что невольно бросается в глаза: неизвестный экипирован как боец силового спецподразделения. Разгрузочный жилет с обвесами. Наколенники. И даже защитный шлем - сфера с прозрачным забралом. Соцсети сообщают, что помимо тактического снаряжения, у мужчины был с собой автомат.

После подрыва подозреваемый скрылся на внедорожнике. Скорее всего, машина принадлежала какому-то предприятию. По крайней мере, на бортах имеются два логотипа. Сейчас эта информация разослана всем полицейским патрулям Воронежской области. Поиски идут и в соседних регионах. Сотрудник МВД, который в момент нападения находился внутри здания и получил осколочное ранение голени, доставлен в больницу. Его жизнь вне опасности. Практически сразу поступает сообщение о ещё одном тяжком преступлении:

"По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. Затем он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции".

Убийство было совершено в посёлке в 30 километрах от города Лиски. В своем доме найдена пожилая женщина, её ребёнок и внук. Следственный комитет не исключает, что оба криминальных эпизода взаимосвязаны. Возможно, говорят криминалисты, убийству предшествовал бытовой конфликт.

Уголовные дела заведены по трем статьям: покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов, убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Основные поисковые мероприятия сейчас сосредоточены в районе города Острогожск Воронежской области. Именно в этом направлении уехал нападавший.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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