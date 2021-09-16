В Москве обсудили обеспечение лекарствами детей с онкозаболеваниями

Законодательная база в этой области должна быть усовершенствована

"Лекарственное обеспечение детей с онкологическими заболеваниями" - круглый стол под таким названием состоялся в четверг в Москве.

Участники обсудили актуальные вопросы, рассказали, как меняется рынок препаратов. Так, например, появляются более дорогие, которые вытесняют всё ещё востребованные пациентами лекарства предыдущего поколения.

Спикеры подчеркнули: в таких случаях вмешивается государство, делая заказ и доплачивая организациям за производство нужных населению препаратов. Также речь зашла о необходимости централизации части закупок для определённых видов лекарств. Спикеры подчеркнули: законодательная база в этой области должна быть усовершенствована.

"Это задача для будущей Думы, в которой будет достаточно много врачей, как нам кажется. Которые могут использовать свои законодательные инициативы для того, чтобы привести законодательство в режим, соответствующий лучшим достижениям мировой практики в области лечения больных", - заявил Александр Румянцев.

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