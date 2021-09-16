В Москве стартовал фестиваль, посвященный Александру Невскому

Экспозиции пройдут в парке "Россия - Моя история"

Путешествие в Древнюю Русь. В Москве стартовал фестиваль "Александр Невский", посвящённый 800-летию со дня рождения великого князя, сообщает "ТВ Центр".

В парке "Россия - Моя история" на ВДНХ развёрнуто несколько уникальных экспозиций, ратный двор, ярмарка и фотозоны. Все желающие смогут примерить доспехи древнерусского война и поучаствовать в импровизированном бою, научатся стрелять из лука и попробуют себя в каллиграфии.

Ещё глубже погрузиться в эпоху позволит реконструкции эпизодов жизни Александра Невского. А для школьников подготовлены авторские экскурсии.

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