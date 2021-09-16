ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал фестиваль, посвященный Александру Невскому

15:04
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Экспозиции пройдут в парке "Россия - Моя история"

Путешествие в Древнюю Русь. В Москве стартовал фестиваль "Александр Невский", посвящённый 800-летию со дня рождения великого князя, сообщает "ТВ Центр".

В парке "Россия - Моя история" на ВДНХ развёрнуто несколько уникальных экспозиций, ратный двор, ярмарка и фотозоны. Все желающие смогут примерить доспехи древнерусского война и поучаствовать в импровизированном бою, научатся стрелять из лука и попробуют себя в каллиграфии.

Ещё глубже погрузиться в эпоху позволит реконструкции эпизодов жизни Александра Невского. А для школьников подготовлены авторские экскурсии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Фестиваль "Александр Невский"
Фестиваль "Александр Невский"
Фестиваль "Александр Невский"
Фестиваль "Александр Невский"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.