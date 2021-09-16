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"Огненное" ДТП в центре Москвы попало на видео

15:35
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Пострадали двое

"Огненное" ДТП в центре Москвы. Мотоциклист и его пассажирка после столкновения с "Газелью" попали в больницу с ожогами.

Всё произошло накануне вечером на Садовом кольце в районе пересечения с улицей Арбат. Во время движения мотоциклист попытался перестроиться, но задел "Газель".

В результате этого произошел разрыв бензобака мотоцикла, и он вспыхнул как спичка. До приезда медиков помощь пострадавшим пытались оказать прохожие, сообщает "ТВ Центр".

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