"Огненное" ДТП в центре Москвы попало на видео

Пострадали двое

"Огненное" ДТП в центре Москвы. Мотоциклист и его пассажирка после столкновения с "Газелью" попали в больницу с ожогами.

Всё произошло накануне вечером на Садовом кольце в районе пересечения с улицей Арбат. Во время движения мотоциклист попытался перестроиться, но задел "Газель".

В результате этого произошел разрыв бензобака мотоцикла, и он вспыхнул как спичка. До приезда медиков помощь пострадавшим пытались оказать прохожие, сообщает "ТВ Центр".

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