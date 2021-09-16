"Огненное" ДТП в центре Москвы попало на видео

Пострадали двое
"Огненное" ДТП в центре Москвы. Мотоциклист и его пассажирка после столкновения с "Газелью" попали в больницу с ожогами.
Всё произошло накануне вечером на Садовом кольце в районе пересечения с улицей Арбат. Во время движения мотоциклист попытался перестроиться, но задел "Газель".
В результате этого произошел разрыв бензобака мотоцикла, и он вспыхнул как спичка. До приезда медиков помощь пострадавшим пытались оказать прохожие, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram