В Москве продолжается строительство МЦД-4

Возводится железнодорожный мост

В районе Москва-Сити возводят самый высокий в столице железнодорожный мост. Он станет частью МЦД-4 и соединит Киевское и Белорусское направления. По плану на участке располагаются сразу несколько станций: Кутузовская, Поклонная и Тестовская.

Только с высоты птичьего полета можно оценить масштаб новой столичной развязки. Футуристический пятикилометровый перегон включает в себя сразу несколько новых станций четвертого Московского центрального диаметра: Кутузовскую, Поклонную и Тестовскую.

Тестовская определённо войдёт в историю как один из самых сложных объектов, сделанных в условиях плотной городской застройки. Строители возвели двухкилометровый перегон, который включает в себя мост через Москву-реку. А платформа находится на 30-метровой высоте. Самая высокая железнодорожная станция в столице.

Самое сложное, по словам строителей, обеспечить безопасность работы действующей по соседству линии МЦК, поезда по которой ходят с интервалом всего в четыре минуты. Кроме того, в центре города огромное количество коммуникаций – пришлось переносить километры труб и проводов. При этом удалось и сохранить постройку, имеющую историческую ценность. Это домик путевого обходчика. Правда, придется передвинуть его на несколько десятков метров.

"Объект культурного наследия, построенный еще в 1908 году к открытию МКЖД, будет отреставрирован и перемещен на данную платформу. Это позволит им любоваться проезжающим пассажирам", - рассказал заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев.

Поезда пойдут в обход Киевского вокзала, что разгрузит этот район города. С "Поклонной" можно будет пересесть на станцию метро "Парк Победы". С Тестовской – на одноименную платформу Первого диаметра, станции МЦК "Деловой центр" и "Международную" столичной подземки. На Кутузовской сделают переход на Филевскую линию метро.

Действующую платформу кольца удлинят почти на 100 метров, чтобы интегрировать ее с МЦД. Пятикилометровый отрезок соединит ветки Киевского и Горьковского направления.

Все платформы построят с навесами, по принципу "сухих ног". Терминалы и переходы будут удобны для маломобильных пассажиров, а также родителей с колясками. Все объекты запустят в работу синхронно. Таким образом, первые поезда должны пойти по четвертому диаметру в 2023-м году.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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