Как преображается Нижегородский район Москвы

Новая застройка делает столицу уютной и динамичной

Новый путепровод, который строят рядом со станцией МЦК "Андроновка", станет частью Юго-Восточной хорды. Он свяжет шоссе Энтузиастов с Рязанским проспектом и объединит сразу несколько районов города. Вместе с этим, продолжается строительство одного из самых крупных транспортных хабов Европы – ТПУ "Нижегородская". Как изменится некогда промышленная зона?

Нижегородский район меняет свой облик: из индустриального превращается в зеленый и комфортный - для жизни, спорта и бизнеса. Реализуются крупные инвестиционные проекты: уже видны первые этажи нового комплекса, который станет архитектурной доминантой и местом притяжения жителей с новыми спортивными зонами и двумя ледовыми аренами.

"Нижегородский район всегда считался промышленным. А сейчас заходят крупные девелоперы и застраивают очень комфортными и уникальными проектами. Стоит отметить проект "Nice loft"- который станет не только спутником для района, но и привлечет спортсменов с любой точки Москвы", - рассказал генеральный директор ООО "Лофтинжиниринг" Константин Войнов.

Проект разрабатывался индивидуально с учетом потребностей жителей и исторических ценностей. Нижегородский район становится современным, при этом сохраняет старину: здесь есть уникальная парковая зона Рогожская слобода, которая ведет свою историю с конца 16 века. В районе есть свои достопримечательности, и при этом легко передвигаться по Москве. Здесь строится крупнейший в Европе пересадочный узел, уже открыта первая очередь.

"Нижегородка удачно впишется в современный городской контекст - есть вся инфраструктура, которая там расположена давно, транспортная доступность. Там есть и метро, и МЦК, и новое метро. И практически шаговая близость к центру", - отметил городской исследователь Станислав Парамонов.

Нижегородский район задает тренды другим спальным районам и бывшим промзонам. Новая продуманная застройка делает Москву уютной и динамичной.

Наталья Тарасова, Михаил Жучков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram