В России появился онлайн-сервис для поиска домашних животных

Как он работает?

Найти пропавшего питомца теперь проще - с помощью нового бесплатного приложения "Хвост удачи". Нужно загрузить в него фотографию потерявшейся собаки или кошки, а искусственный интеллект сопоставит изображение с базой данных найденных животных. Сервис уже помог многим отчаявшимся хозяевам.

Шоколадный хаски по имени Гросс сейчас от хозяина - ни на шаг! Была одна печальная история - потерялся во время прогулки в лесу. Самостоятельные поиски тогда ни к чему не привели. Пришлось кинуть клич в социальных сетях и запастись терпением.

"Десять километров по лесу. И да, вышел к магазину, где есть люди, лег у входа и лежал, ждал, пока его заберут", - рассказал хозяин Гросса Сергей.

И неслучайно Гросс одним из первых принял участие в тестировании нового бесплатного онлайн-сервиса по поиску потерявшихся животных. Всё, что от него требовалось - спокойно позировать для фото.

А благодаря искусственному интеллекту разыскать собаку или кота теперь можно будет гораздо проще и быстрее. Не надо расклеивать объявления на домах или бесконечно изучать волонтерские сайты. Достаточно загрузить фото потерявшегося питомца в приложении "Хвост удачи".

"А дальше только ждать и надеяться, что кто-то увидит ваше животное, сфотографирует и разместит его в базе, дальше автоматически произойдет совмещение двух изображений и в том случае, если изображения идентичны, то придет уведомление хозяину о том, что его собака найдена", - рассказал директор Научно-исследовательского института-филиала АО "Гознак" Георгий Корнилов.

Удивительно - новый онлайн-сервис запустили специалисты Гознака. Казалось бы, при чем тут главный в стране производитель банкнот, когда речь о потерявшихся животных?

"Мы в первую очередь шли от технологии. Гознак - это компания, которая занимается идентификацией, которая занимается идентификационными решениями, у нас есть решения, связанные с биометрией человека, и мы решили попробовать - а не будет ли эта технология иметь возможность использоваться в других способах, например, для животных", - отметил Георгий Корнилов.

Попробовали - получилось. Сервис заработал совсем недавно. Но им уже пользуются по всей стране и первые счастливые истории уже есть.

Надеются - приложение поможет и всем, кто работает с потерявшимися животными - волонтерам, приютам. А на сайте есть и специальный раздел с информацией о кошках и собаках, которые еще только ждут своих хозяев.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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