Путин призвал страны ОДКБ к сплоченности

Участники саммита договорились провести масштабные военные учения

Страны-участницы ОДКБ намерены укреплять южные рубежи объединения на фоне ситуации в Афганистане. Такое решение было принято сегодня на прошедшем в Душанбе саммите лидеров стран, входящих в организацию. Уже через месяц в Таджикистане пройдет ряд масштабных учений для отработки действий в случае обострения ситуации на таджикско-афганской границе. Российский президент из-за ухода на самоизоляцию участвовал во встрече по видеосвязи.

Свой визит в Душанбе Владимир Путин отменил в самый последний момент. Российский лидер принял участие в заседании ОДКБ по видеосвязи.

"Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, а несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции. К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас, но, конечно, мы заинтересованы в участии, пусть и дистанционном, в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией", - заявил Путин.

Россию в Душанбе представляют министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении также работают в очном формате. По итогам саммита они подписали 14 совместных документов, в том числе декларацию о всецелой поддержке Душанбе в случае возникновения угрозы с афганской территории. После поспешного вывода американских войск обстановка там резко обострилась, и появились серьезные угрозы для общей безопасности стран ОДКБ.

"В нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплочённость государств-членов ОДКБ. Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах", - сказал президент России.

Одна из потенциальных угроз сейчас исходит от террористической группировки "Исламское Государство", запрещенной в России. Особенно тревожная ситуация - на таджикско-афганской границе. Через нее беженцы пытаются покинуть страну, существует угроза проникновения боевиков. В этой связи участники саммита договорились о совместной борьбе с международным терроризмом и объявили о том, что осенью проведут на сопредельной территории масштабные военные учения.

"Все были едины во мнении, что афганская проблематика непосредственно влияет на ситуацию в центрально-азиатском регионе коллективной безопасности. Мы договорились укреплять внешние рубежи ОДКБ и продолжить планировать и осуществлять комплекс мер, направленных на снижение уровня и нейтрализацию потенциальных угроз на пространстве организации", - сообщил Эмомали Рахмон, президент Таджикистана.

Еще одно решение участников заседания — оснастить коллективные силы оперативного реагирования самым современным вооружением и специальной техникой. Кроме того, будут созданы механизмы сотрудничества военной полиции, следствия, прокуратуры и судов. Встреча завершилась, однако лидеры не спешат разъезжаться по домам. Все они примут участие в саммите ШОС, который начнется в пятницу.

Александр Петров, "ТВ Центр".

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