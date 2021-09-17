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Выборы в России: все регионы приступили к голосованию

12:01
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Активно идет онлайн-голосование

В пятницу по всей России стартуют выборы. Единый день голосования назначен на 19 сентября, но в условиях пандемии у граждан есть три дня, чтобы поддержать тех, кто, по их мнению, должен строить настоящее и будущее страны.

К голосованию приступили уже все российские регионы. Подсчет явки, мониторинг процесса - все данные об этой кампании оперативно поступают в ЦИК.

Накануне поздно вечером в ЦИК был запущен обратный отсчет и ровно в 23 часа по московскому времени Элла Памфилова дала старт голосованию.

На Дальнем Востоке к настоящему моменту явка составила примерно 15%. Это на Камчатке и Чукотке. По остальным регионам сейчас информация поступает. Надо сказать, что пристальное внимание к выборам идет как в России, так и за рубежом.

Очень активно идет онлайн-голосование. В частности, в Москве уже проголосовало 350 тысяч человек.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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