Выборы в России: все регионы приступили к голосованию

Активно идет онлайн-голосование
В пятницу по всей России стартуют выборы. Единый день голосования назначен на 19 сентября, но в условиях пандемии у граждан есть три дня, чтобы поддержать тех, кто, по их мнению, должен строить настоящее и будущее страны.
К голосованию приступили уже все российские регионы. Подсчет явки, мониторинг процесса - все данные об этой кампании оперативно поступают в ЦИК.
Накануне поздно вечером в ЦИК был запущен обратный отсчет и ровно в 23 часа по московскому времени Элла Памфилова дала старт голосованию.
На Дальнем Востоке к настоящему моменту явка составила примерно 15%. Это на Камчатке и Чукотке. По остальным регионам сейчас информация поступает. Надо сказать, что пристальное внимание к выборам идет как в России, так и за рубежом.
Очень активно идет онлайн-голосование. В частности, в Москве уже проголосовало 350 тысяч человек.
Алексей Платонов, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram