Шойгу на участке для голосования подарил свою фуражку ребенку

Министр сделал фото с детьми

Одним из первых свой выбор сделал министр обороны Сергей Шойгу. В этой кампании он возглавил список "Единой России".

Сергей Шойгу приехал на участок, открытый на территории 45-й бригады спецназначения Воздушно-десантных войск. Прошёл все необходимые процедуры - обязательное измерение температуры, регистрацию. А затем опустил заполненный бюллетень в урну, сообщает "ТВ Центр".

После голосования министр подошел к детям, которые были на участке вместе с родителями, сфотографировался с ними, а одному из мальчиков, который мечтает стать десантником, подарил свою фуражку.

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