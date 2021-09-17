В Москве проверяют данные об избиении девочки

Проводится проверка

Столичный следственный комитет проверяют сообщение об избиении пьяной матерью своей дочери на юго-востоке города.

Информация появилась в одном из СМИ. После этого трехлетняя девочка и еще двое детей женщины были госпитализированы, врачи сейчас обследуют их - о результатах пока не сообщается.

Саму мать полицейские застали дома, судя по запаху, под воздействием алкоголя. Ее отвезли на допрос. Проводится доследственная проверка.

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