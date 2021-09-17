Археологи нашли в Кремле уникальные артефакты

Археологические работы в ближайшее время завершатся

Осколки византийских амфор, чаши Золотой орды, фундамент 16 века пока не экспонаты музея, но скоро ими станут. Уже несколько лет на Большом сквере Кремля ведутся археологические раскопки, за это время там были обнаружены сотни самых разных артефактов и строений.

Третий сезон раскопок в Большом Кремлевском сквере. И потрясающие результаты! 400 находок 14-го, начала 16-го веков. Эти осколки - драгоценные поливные чаши - еще семь столетий назад их привозили из Золотой Орды и Византии, использовали на пирах. Одна и вовсе удивительная - с изображениями человеческого лица и какого-то фантастического животного.

"Чаши с такими украшениями никогда, нигде на территории Руси не находили - только в Москве, такая вот с таким декором первая. Не сказать, что не было вообще украшенных чашей, были, но вот такой не было, во всяком случае, с изображениями лиц нет ни одной", - рассказал заведующий отделом средневековой археологии Института археологии РАН Владимир Коваль.

За Архангельским собором, по предположениям ученых, находилась усадьба князя Владимира Храброго - двоюродного брата Дмитрия Донского - не исключено, что раскопками был затронут один из участков его большого московского двора. Здесь вообще очень плотно друг к другу находятся свидетельства разных столетий.

"Период 14-го, первой половины 16-го века застроен жилыми дворами, в которых идет хозяйственная жизнь, на которых находятся постройки с глубокими погребами с деревянной обшивкой, с деревянными конструкциями, которые в этом году расчищены. И в середине 16-го века ситуация меняется, здесь строится административное сооружение, здание приказов", - рассказал вице-президент Российской академии наук, директор института археологии РАН Николай Макаров.

Это как раз они - белокаменные остатки фундаментов одного из корпусов Старых Приказов. Их строили в конце 16-го – 17-го веков и были они весьма заметной частью кремлевского ансамбля. Вот такое изящное арочное решение встречалось редко.

Археологические работы скоро завершатся. Обнаруженными белокаменными фундаментами займутся реставраторы. Укрепят, законсервируют. И не исключено - в ближайшем будущем они станут еще одним музейным объектом Кремля.

Юлия Богоманшина, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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