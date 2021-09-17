Конные традиции России и китайская живопись: афиша на выходные в Москве

Где весело и с пользой провести время?

Совершить путешествие в недавнее прошлое можно уже сейчас - в столице артефактов хватает! И не только в музеях, но и на театральных подмостках.

В Москве - праздник кукол и людей. 11-ый Международный фестиваль имени Сергея Образцова обещает лучшие спектакли из России и богатую зарубежную программу, 8 стран-участниц! Отметить есть что: 90 лет театру Образцова и 120 – со дня рождения его основателя.

Не обойдётся без легендарного "Необыкновенного концерта". У него тоже – юбилей, спектаклю – 75! Тех, кто желает увидеть необыкновенную выставку, ждут в Лаврушинском.

Третьяковская галерея предлагает расширить сознание и взглянуть на давно привычное другими глазами. Дело в том, что многие шедевры, которые сейчас являются хорошо знакомыми, любимыми, хрестоматийными, наконец, на самом деле были отвергнуты.

Их не принимали, запрещали, снимали со стен. Из-за "Принцессы Грёзы" Академия художеств устроила Врубелю травлю. Толпа смеялась, художник был в отчаянии. Еще больше досталось Куинджи за "Берёзовую рощу".

Десятки драматичных историй стали основой нового маршрута по основной экспозиции. Благодаря подробным описаниям и специальному QR-коду у полотен становится ясно: Третьяков принимал смелые и порой мучительные решения, приобретая полотна или отказываясь от них. Это было с "Неизвестной" Крамского, по тем временам скандальной. Как так? Одна, средь бела дня, в открытой коляске, да еще без вуали.

Театр Терезы Дуровой открывает сезон яркой премьерой. "Вересковый мёд" уже называют театральным блокбастером. Игры горцев, танцы, звук волынки, даже стрельба из лука! Плюс, увлекательный сюжет об опасном путешествии.

Расслабиться и достигнуть внутреннего равновесия после шотландских страстей помогут знатоки китайской культуры. Даже название выставки китайской живописи в Музее современной истории России уже успокаивает. "В беседке на запад от пруда". Признанные мастера представляют 130 произведений, выполненных в технике Гунби. Дословный перевод - "прилежная кисть". Здесь главный герой – природа.

Стать к природе еще ближе можно на ВДНХ. Фестиваль "Конные традиции России" - это свежий воздух, море эмоций и удивительное мастерство – лошадей и наездников. Еще одна отличная новость – на ВДНХ скоро появится Центр национальных конных традиций. А пока – яркое шоу, которое продолжается!

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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